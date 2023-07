Ruim driekwart van VvE’s ontevreden over beheerder

Ruim driekwart van de Verenigingen van Eigenaars (VvE's) is niet te spreken over zijn beheerder, dat blijkt uit het VvE-meldpunt van Vereniging Eigen Huis. Deze beheerders communiceren slecht, hebben de administratie niet op orde, nemen op eigen houtje beslissingen en hebben onvoldoende tijd en kennis om de VvE goed van dienst te zijn. 'We schrikken van deze stroom aan klachten', aldus Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Appartementseigenaren zijn vanaf de koop van hun appartement automatisch lid van hun VvE. De VvE is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gebouw. Het merendeel van de VvE's geeft dit beheer uit handen aan een externe dienstverlener. Bij nieuwbouwappartementen wordt een beheerder vaak door de bouwer of ontwikkelaar toegewezen. 'Maar als deze niet functioneert, weten VvE’s vaak niet goed hoe ze van zo’n persoon of bedrijf af kunnen komen. VvE’s zoeken soms jarenlang naar een goede beheerder en dat zorgt voor de nodige frustratie', zegt Kremer.

Klachten veroorzaken onrust binnen de VvE

Uit het meldpunt komen diverse spanningen naar voren tussen appartementseigenaren en externe beheerders. De meeste klachten gaan over de communicatie; de beheerder deelt te weinig informatie, is lastig te bereiken of heeft geen tijd voor de VvE. Omdat beheerders minder verdienen aan kleine VvE's, krijgt deze groep vaak minder aandacht. Regelmatig zeggen beheerders het contract dan ook met kleine VvE's op. Door personeelsverloop wisselen beheerderskantoren dikwijls van contactpersoon wat zorgt voor onrust binnen de VvE. Ook vinden VvE’s dat hun beheerders onvoldoende juridische, administratieve en technische kennis hebben om het werk goed te kunnen uitvoeren. 'Het beheerdersvak is een vrij beroep wat betekent dat iedereen zich VvE-beheerder mag noemen en zijn diensten mag aanbieden. Maar ook dan mag je verwachten dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, is dat onacceptabel', zegt Kremer.

Houd het bestuur in eigen hand

Opvallend is dat ruim een kwart van de VvE's naast het beheer ook de bestuurdersfunctie uitbesteedt. Er zijn maar weinig appartementseigenaren die deze taak vrijwillig op zich willen nemen. 'Dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling', merkt Kremer op. 'Want zo heb je erg weinig controle op wat er allemaal binnen de VvE gebeurt.' Daarvan zijn talloze voorbeelden. Zo registreerde een beheerder zichzelf bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de VvE zonder dat de VvE daarvan afwist. Of bleek de VvE een betalingsachterstand te hebben, omdat de beheerder de facturen niet goed afhandelde. 'Daarom zeggen wij: een slimme VvE houdt het bestuur in eigen hand en richt een kascommissie op om over de financiën te waken', aldus Kremer.

Positieve meldingen

Van alle melders is 24 procent positief gestemd over hun beheerder. Goede beheerders geven hun klanten wel aandacht, communiceren voldoende en bieden goede diensten op het gebied van onderhoud, administratie en het organiseren van vergaderingen. Kremer: 'Als het contact tussen beheerders en appartementseigenaren wel goed gaat, vervullen beheerders een hele nuttige rol en nemen ze veel werk uit handen van de VvE.'