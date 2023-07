Traumahelikopter Amsterdam vliegt vanaf vandaag uit vanuit Westelijk Havengebied

Vanaf vandaag heeft de traumahelikopter uit de regio Amsterdam niet meer Amsterdam UMC, locatie VUmc als uitvliegbasis. Na 28 jaar is het voltallige Mobiel Medisch Team (MMT) verhuisd naar een nieuwe standplaats op het luchthaventerrein van Amsterdam Heliport in het Westelijk Havengebied.

Mark Kramer, bestuurslid Amsterdam UMC: “Voor de omgeving van locatie VUmc is de traumahelikopter al decennia onderdeel van het dagelijks leven. Meerdere keren per dag steeg de traumahelikopter vanaf het dak van locatie VUmc op om het Mobiel Medisch Team naar een plek van een ernstig incident te brengen. In samenwerking met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland is in 2021 besloten om de standplaats van de traumahelikopter te verhuizen naar een minder bevolkt gebied. Vanaf vandaag stijgt de traumahelikopter na een oproep op vanaf de nieuwe standplaats. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee het MMT bij de patiënt kan zijn.”

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “We zijn blij dat we samen de verhuizing mogelijk hebben gemaakt. Gemiddeld zes tot zeven keer per etmaal wordt de traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter heeft dan ook een belangrijke maatschappelijke functie. Maar je kunt je voorstellen dat dit voor de omgeving veel geluid met zich meebrengt. Daarom is het goed dat we een nieuwe plek hebben gevonden.”

Belangrijke maatschappelijke functie

Vanuit vier locaties in Nederland vliegen er traumahelikopters uit om snel medische bijstand te verlenen bij ernstige incidenten. Fenny Dunning, chief nurse van het MMT: “Het Mobiel Medisch Team is een aanvulling op de ambulancezorg, waarbij het medisch specialistische zorg van een arts biedt op de locatie van het incident. Het MMT bepaalt bij elke oproep wat de snelste manier is om met de arts bij de patiënt te komen: met de auto of de traumahelikopter.”

Helikopterplatform van locatie VUmc blijft voorlopig wel in gebruik

Het helikopterplatform op het dak van locatie VUmc blijft voorlopig nog open. De acute zorg van Amsterdam UMC is afgelopen maart voor een groot gedeelte geconcentreerd op locatie AMC. De acute cardiologie blijft echter voorlopig gevestigd op locatie VUmc en zal naar verwachting in 2025 overgaan naar locatie AMC. Tot die tijd zal het MMT acute cardiologische patiënten naar locatie VUmc brengen. Na de overdracht van de patiënt op locatie VUmc wordt de arts weer door de traumahelikopter opgehaald. Het MMT vliegt dan weer terug naar Amsterdam Heliport, in afwachting van een volgende oproep. Naar schatting zal dit gemiddeld 50 keer per jaar voorkomen.