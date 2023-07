TeamAlert duikt festivalwereld in om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan

Een pilletje klappen op een festival terwijl je staat te dansen onder de zon. Dat is voor veel jongeren niet onbekend. Maar hoe kom je daarna weer veilig thuis? Programmamaker Stijn de Vries vroeg het aan jongeren voor de Rij drugsvrij-campagne van TeamAlert. De jongerenorganisatie gaat met de campagne verschillende festivals af om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. Het streven van TeamAlert is om ruim 1,5 miljoen jongeren te bereiken.

Een pilletje goedkoper dan bier drinken

De stijgende prijzen van festivaltickets en muntjes hebben een opvallend effect op het drugsgebruik onder jongeren. Een weekendticket van €300 en een koud biertje van €3,80 zijn tegenwoordig realistische prijzen voor festivalgangers. Als gevolg van de hoge kosten is een op de vijf jongeren van plan om meer drugs te gebruiken dan normaal (NPO3, 2023). Het gebruik van een pilletje voor een paar euro blijkt immers aanzienlijk goedkoper dan de hele dag bier drinken. Maar regelen de jongeren een veilige rit naar huis voordat ze drugs gebruiken?

18 duizend bekeuringen

Uit recente gegevens van de politie, zoals gerapporteerd door de NOS, blijkt dat in 2022 18.000 mensen bekeurd werden voor rijden onder invloed van drugs. Na een hardcore festival in Brabant werden bijvoorbeeld maar liefst een op de vier automobilisten betrapt op het rijden onder invloed van drugs (RTL Nieuws, 2023). Door de onervarenheid van jongeren in het verkeer en de neiging tot zelfoverschatting, vormen jongeren een kwetsbare doelgroep in het verkeer. De alarmerende cijfers onderstrepen de dringende noodzaak om campagne te voeren voor dit verkeersthema.

Plan je trip. Rij drugsvrij

Jongerenorganisatie TeamAlert trapt vandaag de Rij drugsvrij-campagne af om jongeren te stimuleren een veilige rit naar huis te regelen. TeamAlert is tijdens de campagneperiode met jongerenvoorlichters aanwezig op diverse festivals, waaronder Solar Weekend Festival, SMÈRRIG Zomerweekender Festival, Smeerboel en Duikboot. In een creatieve knutselhoek gaan de voorlichters op een luchtige manier in gesprek met jonge festivalgangers over het gebruik van drugs in het verkeer.

Naast aanwezigheid op festivals is TeamAlert ook online zichtbaar. Verschillende campagnevideo's worden op social media gedeeld waarin festivalbezoekers van Daisy Festival hun mening delen over rijden onder invloed van harddrugs. Stijn de Vries, presentator van de campagnevideo’s, vertelt: “Wat mij heel erg opviel tijdens het interviewen, was dat veel jongeren onderscheid maakten tussen verschillende soorten drugs tijdens het rijden. Alsof je met een halve pil wél een goede bestuurder kan zijn. Uiteindelijk moet je gewoon niet onder invloed achter het stuur kruipen.” Om jongeren aan te moedigen veilige keuzes te maken in het verkeer, daagt de campagne hen uit om de belofte te maken altijd nuchter te rijden of anders alternatief vervoer te regelen.

Als kick-off van de campagne staat TeamAlert vandaag met een festivalsetting in ’s-Hertogenbosch. Jongerenvoorlichters gaan met jongeren in gesprek om ze bewust te maken van de risico’s van drugsgebruik in het verkeer en hen te stimuleren een veilige rit naar huis te regelen.