Inbrekers laten na aanrijding Amsterdam fietser (26) zwaargewond achter

In de nacht van woensdag op donderdag raakte op de Kinkerstraat in Amsterdam een fietser zwaargewond bij een aanrijding met een auto. Dit meldt de politie donderdag.

Inbraak tabakswinkel

'De inzittenden van deze auto hadden kort daarvoor vermoedelijk ingebroken bij een tabakswinkel in diezelfde straat en sloegen in het voertuig op de vlucht', aldus de politie. Na de aanrijding stopten zij niet, maar de hoogstwaarschijnlijk betrokken auto werd niet lang daarna gecrasht en zonder inzittenden aangetroffen op de Eerste Helmersstraat. Ook kon kort hierop een verdachte worden aangehouden.

Melding inbraak tabakswinkel

De politie kreeg rond 01.10 uur de melding van een mogelijke inbraak bij een tabakswinkel in de Kinkerstraat. Ter plaatse leek er inderdaad bij de winkel te zijn ingebroken en zagen agenten verderop in de straat twee mannen die voldeden aan het signalement van de inbrekers. De mannen stapten in een auto en sloegen op de vlucht. Vanaf een afstand volgden de agenten het voertuig vervolgens.

Eerste hulp verleend aan fietser door agenten

Op een gegeven moment werden ze gewenkt door een voetganger en troffen ze op straat een zwaargewonde man aan. Omstanders gaven aan dat deze fietser was aangereden door het vluchtende voertuig. De agenten verleenden direct eerste hulp en moesten het slachtoffer op een gegeven moment ook reanimeren. Andere hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de man, een 26-jarige Amsterdammer, over naar een ziekenhuis.

Gecrasht voertuig

Ondertussen kwam een andere melding binnen, namelijk dat op de Eerste Helmersstraat een auto gecrasht was. Agenten snelden naar de locatie en zagen dat het hier ging om een soortgelijk voertuig als betrokken bij de aanrijding met bij een aanrijding passende schade. In het voertuig zaten geen inzittenden meer. Dit voertuig werd in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Aangehouden verdachte

Niet veel later kon ook een verdachte in de zaak worden aangehouden. Het betreft een 19-jarige man uit Amsterdam. In verband met het onderzoek doet de politie geen verdere uitspraken over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem.