Timmermans wil lijsttrekker worden PvdA en GroenLinks combinatie

In een interview met de NOS zegt Timmermans: ‘ Het is tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar. Dat kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken.’

Timmermans zegt premier te willen worden: ‘Omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven.’ Mocht dit niet lukken gaat hij de Tweede Kamer in.