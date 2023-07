Welk ruitenwisser-weer is het in Nederland?

Het weer in Nederland is niet erg extreem. Dit hebben we te danken aan het gematigde zeeklimaat, dat ons koele zomers en milde winters bezorgt. Voor daadwerkelijke klimaatverschillen is ons land te klein en het landschap te vlak. Dit wil niet zeggen dat het overal in het land hetzelfde weer is.

De kust: zonnige lente

Weersverschillen doen zich wel degelijk voor tussen de kuststrook en landinwaarts. Zo is in de lente het weer aan de kust relatief zonnig en droog omdat de lagere temperatuur van het zeewater de vorming van bewolking vertraagt. Dat gebeurt dan in het binnenland pas en daarom valt er in het voorjaar meer regen landinwaarts dan aan de kust. In de late zomer en de herfst, wanneer de temperatuur van het zeewater hoger is, zie je het omgekeerde. De kust heeft dan meer te maken met regenval en in het binnenland blijft het droger.

Provincies

Ook de duur van regenbuien verschilt al naargelang het jaargetijde. In de winter is het vaker langduriger nat weer, terwijl in de zomer de regenbuien korter, maar zeer heftig kunnen zijn. Opmerkelijk genoeg zijn Zuid-Holland en Limburg de provincies met statistisch gezien de meest heftige regenval. De precieze oorzaak daarvan is niet duidelijk. Voor Zuid-Holland heeft het wellicht te maken met de mate aan verstedelijking, en voor Limburg geldt het heuvelachtige landschap als factor, die hieraan bijdraagt.

Wissers: altijd klaar

Een term is in ieder geval altijd van toepassing op het weer bij ons: wisselvallig. De ruitenwissers op de auto moeten in elk jaargetijde gebruiksklaar zijn. Het is belangrijk de toestand van de wisserbladen te checken en ze regelmatig te reinigen en het rubber met siliconenspray te behandelen. Droogte, UV-straling, vorst en ijzel tasten het rubber aan. Wanneer de bladen barsten en rafels vertonen, werken ze niet goed meer en bent u ook nog eens in overtreding. Wissers dienen van rechtswege in operationeel deugdelijke conditie te zijn. Bent u bij harde regenval onderweg, is goed zicht essentieel voor uw veiligheid.

Bosch ruitenwissers afbeelding overgenomen van autodoc.nl

Wanneer uw ruitenwissers aan vervanging toe zijn, vindt u geschikte onderdelen in de webshop of in de speciaalzaak. Uiteraard bent u op zoek naar een product dat zo lang mogelijk meegaat. De aanschaf van een merkproduct wordt derhalve dringend aanbevolen. Net zo belangrijk is het echter, op het model te letten. Niet elke wisser past bij elke autoruit. Zo verschilt het type bevestiging afhankelijk van automerk, model en bouwjaar. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat veel producten voorzien zijn van adapters voor bevestiging. Bij veel automerken hebben de wissers links en rechts niet dezelfde lengte. Daarom is het verstandig om op basis van uw autogegevens (chassisnummer) naar de passende set te zoeken. Lees hoe je ruitenwissers kiest op autodoc.nl.

Tot slot

Er is een ruime keuze aan verschillende typen ruitenwissers. Neem de tijd om de productinformatie te lezen. U kent zelf uw rijgewoonten het beste en daarom is het goed te overwegen of u met een traditionele, flatblade dan wel hybride ruitenwisserset het meest geholpen bent.