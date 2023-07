Directeur Video Frans Klein vertrekt bij de NPO

Frans Klein vertrekt per 1 augustus 2023 bij de NPO. 'Klein trad eind vorig jaar tijdelijk terug als Directeur Video omwille van de onafhankelijkheid van het onderzoek van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) onder leiding van oud-minister Martin van Rijn, die de sociale veiligheid binnen de gehele publieke omroep onderzoekt', zo meldt de NPO vrijdagavond.

'Nieuwe weg ingeslagen'

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO Frederieke Leeflang: 'Frans Klein neemt afscheid van de NPO op een moment dat de NPO een nieuwe weg is ingeslagen en wij, samen met de omroepen, een nieuwe strategie ontwikkelen. Wij danken Frans voor zijn grote inzet, betrokkenheid en betekenis voor de programmering van de publieke omroep in de afgelopen 36 jaar. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn verdere carrière.'

Benoemingsprocedure nieuwe Directeur Video in gang gezet

De benoemingsprocedure voor een nieuwe Directeur Video wordt in gang gezet. Deze functie wordt sinds november 2022 waargenomen door Remco van Leen en Jojanneke Doorn.