Queer & Pride losgebarsten in Amsterdam

In Amsterdam is zaterdag de aftrap gedaan voor de Queer & Pride Amsterdam die van 22 juli tot en met 6 augustus wordt gehouden. De agenda staat de komende 15 dagen bomvol dus hebben wij alle festiviteiten even voor je op een rijtje gezet.

LHBTIQAPC

LHBTIQ is inmiddels al verder uitgebreid met de A, P en C maar wat betekenen alle letters nou precies? We zochten het voor je uit en hebben het op een rijtje gezet:

- Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen

- Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen

- Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen

- Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht

- Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities

- Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel

- Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen of aromantisch zijn (zich tot niemand romantisch aangetrokken voelen)

- Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander

- Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit

Stichting Queer

De eerste week van 22 tot en met 28 juli wordt georganiseerd door Stichting Queer Amsterdam onder het motto ‘By Queers for Queers’. De week van 1 tot en met 6 augustus is in handen van Stichting Pride Amsterdam en heeft als thema #YouAreIncluded. Op het programma staan dan ook activiteiten voor iedereen. Van dance flashmob en trans diner tot film kijken in de buitenlucht: iedereen komt aan bod. Een paar pareltjes uit het programma.

Pride Walk

Queer Amsterdam trapt af met de Pride Walk die aandacht vraagt voor gelijkwaardigheid van de wereldwijde regenboogcommunity. Ook in 2023 is dat nog steeds hard nodig. Loop mee met de Pride Walk en laat jezelf zien zoals jij bent. Ben je niet queer maar vind jij het ook belangrijk dat iedereen er mag zijn en een gelijke behandeling krijgt? Dan ben je welkom om mee te lopen. Datum: 22 juli. Locatie: 12.00 uur verzamelen op de Dam, om 13.00 uur lopen naar Museumplein. Route en meer informatie

Queer Fest

Heb je na de Pride Walk zin in een festival met podiumartiesten en dj’s? Rolschaatsen? Badminton? Hapje en drankje? Rugby? Beetje regenboogshoppen? Blijf dan vooral hangen op het aankomstpunt van de Pride Walk, het Museumplein. Want daar kan het allemaal, en meer. Er zijn marktkraampjes, er is live muziek, eten en drinken, en sportactiviteiten. Datum: 22 juli Locatie: Museumplein Tijdstip: 14.00 tot 18.00 uur

Flashmob Museumplein / Queerest Wuthering Heights Day Ever

De Pride zou de Pride niet zijn zonder een flinke dosis humor en creativiteit. En dit programmaonderdeel has it all! Wie wil nou niet voor een keer de ster zijn uit de iconische videoclip van Kate Bush waar zij in een rode fladderjurk haar liefde voor Heathcliff bezingt? Of bejammert, hoe zat het ook alweer? Uiteraard gaat dat niet zomaar, er moet eerst wel geoefend worden op de juiste choreografie. We spreken dus af in Paradiso, waar we na een flashmob op het Museumplein weer terugkeren voor een high tea.

Zo ziet het programma eruit:

12.00 uur: zaal open

13.00 uur: choreografie oefenen in Paradiso

14.30 uur: richting Museumplein

15.00 uur: Wuthering Heights gevolgd door Running up that (AH) Hill

17.00 uur: Afterparty – high tea in Paradiso

Datum: 23 juli Locatie: Paradiso Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur Meer informatie op paradiso.nl

Queer schaken

Onder de titel ‘Queer schaken in the neighbourhood’ organiseert de Queer Schaakclub verschillende schaakwedstrijden. Sommige serieus, andere niet zo serieus. Wil je je hersens echt laten kraken? Kom dan op 26 juli tussen 15.00 en 17.00 uur naar het Max Euweplein. Ontmoet de schaakvirtuozen van De Queer Schaakclub en daag ze uit voor een potje schaak.

Ben je in voor een extravagant schaakspektakel met de meest bizarre schaakstukken die het publiek mag besturen en een tijdsklok voor extra spanning, dan is het levend schaakspel iets voor jou. 28 juli, van 15.00 tot 18.00 uur, Max Euweplein. Chaos gegarandeerd!

Datum: 26 juli en 28 juli

Locatie: Max Euweplein

Meer informatie op queer-amsterdam.org

Trans Diner – wel van tevoren aanmelden (of op uitnodiging)

Een nieuw programmaonderdeel! Queer Amsterdam wil ervoor zorgen dat de transcommunity elkaar beter kan vinden. Om ervaringen te delen, steun te vinden en om vriendschappen te smeden. Maar ook de verbinding tussen transpersonen en de cisgender gemeenschap is belangrijk. Het diner is daarom bedoeld voor transpersonen én hun cisgender bondgenoten. Want wat verbindt nou beter dan samen eten en drinken? Meld je aan en na ontvangst van de uitnodiging kan je komen.

Datum: 26 juli

Locatie: Kleine Gartmanplantsoen, Leidseplein

Tijdstip: 18.00 – 21.00 uur

Aanmelden verplicht via dit formulier, meer informatie op de website van Queer Amsterdam

Pride Hub

Voor de derde keer zal The Social Hub aan de Wibautstraat worden omgetoverd tot Pride Hub. Van 1 tot en met 6 augustus zijn er tientallen activiteiten en bijeenkomsten van en voor jong tot oud. Het terras van het hotel is dit jaar ingericht als Tropical Pride Chill-out met dagelijks tussen 17.00 en 22.00 uur dj’s en optredens van bi-culturele artiesten. Op vrijdagavond is er een avondvullend programma in het Parool Theater speciaal voor onze trans community en friends.

Datum 1 tot en met 6 augustus

Locatie: Pride Hub, Wibautstraat

Tijdstip: dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur

Meer informatie op pride.nl

TransPride Walk

De TransPride Walk is onderdeel van Pride Oost en start om 14.00 uur bij de Muziekkoepel in het Oosterpark. Loop mee, want deze demonstratie is voor de transgemeenschap en hun vrienden en iedereen die de gemeenschap een warm hart toedraagt. Daarnaast zijn er van 1 tot en met 6 augustus vele activiteiten en bijeenkomsten voor transpersonen te vinden via de agenda van Pride Amsterdam.

Datum: 2 augustus

Locatie: Muziekkoepel Oosterpark

Tijdstip: verzamelen om 14.00 uur, lopen om 15.00 uur

Route en meer informatie

Senior Pride Concert op de Nieuwmarkt

Pride Amsterdam schrijft: ‘Dit intieme en kleurrijke concert is er om onze roze pioniers te bedanken en te eren voor hetgeen zij voor de community hebben betekend.’ Beter dan dat kunnen wij het hier niet opschrijven. Op het podium komt een gevarieerd programma van muziek en dans voorbij. De bewoners en ondernemers uit de buurt zijn welkom en betrokken. Uiteraard is er ook een tap. Nu nog mooi weer en de avond kan bij voorbaat al niet meer stuk.

Datum: 3 augustus

Locatie: Nieuwmarkt

Tijdstip: 18.00 tot 23.00

Open Air Cinema

Een gratis film in de buitenlucht: wie een betere manier weet om een warme zomeravond door te brengen met vrienden, buurtgenoten en gelijkgestemden, die mag het zeggen. Tijdens de Roze filmavonden kun je in de buitenlucht documentaires en films bekijken. Neem je eigen favoriete stoel mee of neem plaats op een van de 400 stoelen die voor je klaarstaan. Je neemt zelf je hapje en drankje mee. Buiten film kijken kan op 2 plaatsen in de stad: op het Gershwinplein op de Zuidas en op het Mercatorplein. Datum: 2 en 3 augustus Locatie: Mercatorplein Tijdstip: 20.00 – 00.00 Meer informatie Open Air Cinema Mercatorplein Datum: 4 augustus Locatie: Gershwinplein Tijdstip: 20.00 – 00.00 Informatie Open Air Cinema Gershwinplein

26e Canal Parade

De wereldberoemde botenparade, die als afsluiting van alle festiviteiten wordt gehouden, vaart op zaterdag 5 augustus door de Amsterdamse grachten. De eerste deelnemer start om 12.00 uur vanuit het Oosterdok en om 17.00 uur arriveert de laatste in het Westerdok. Datum: 5 augustus Locatie: Oosterdok – Nieuwe Herengracht – Amstel – Prinsengracht – Westerdok Tijdstip: 12.00 – 17.00

Meer weten

Queer & Pride Amsterdam 2023