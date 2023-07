Defensie doet ervaring op met vorkheftrucks op waterstof

Handtekeningen gezet

Vandaag zetten de militaire organisatie en leverancier Motrac hun handtekeningen voor de huur van 12 vorkheftrucks op waterstof. 'Ook levert het bedrijf 6 vulstations bij verschillende Defensieonderdelen. Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de krijgsmacht', aldus het ministerie.

Driejarig proefproject

Een vorkheftruck op waterstof gebruikt de hieruit vrijgemaakte elektriciteit als energiebron. De gehuurde versies zijn extra. Ze vervangen de elektrische voertuigen die nu in gebruik zijn niet. De vorkheftrucks maken deel uit van een driejarig project dat met de ondertekening van het contract is gestart. Met deze proef onderzoekt Defensie of waterstof een toegevoegde waarde heeft binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

Af van diesel

Defensie wil zo snel mogelijk af van voertuigen op diesel en zoekt naar alternatieven. Defensie wil niet alleen ervaring opdoen met waterstof, maar ook met vulstations, veiligheidsrichtlijnen en vergunningen.

Lange oplaadtijden

Deze ervaring draagt ertoe bij dat de organisatie straks onafhankelijk kan zijn van het elektriciteitsnet. Dat kan namelijk overbelast raken door te veel gebruikers. Bovendien hebben elektrische vorkheftrucks relatief lange oplaadtijden. Voertuigen op waterstof hoeven niet te worden opgeladen.

6 uur intensief werken

De heftrucks hebben een hefvermogen van ongeveer 3 ton. Een vorkheftruck op waterstof heeft rond de 1,5 kilogram waterstof in de brandstoftank. Daarmee is zo’n 6 uur intensief te werken. Defensie heeft de ambitie om in 2030 per brandstofsoort voor 30% gebruik te maken van duurzame brandstof. Defensie nam in juni vorig jaar ook de eerste waterstofvoertuigen voor personenvervoer in gebruik.