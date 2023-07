Scooterverzekering peperduur voor jongeren

Er zitten enorme verschillen in de premies die verzekeraars vragen voor een scooterverzekering. De leeftijd en woonplaats van een verzekerde kunnen leiden tot een verschil van meer dan 6.500 euro per jaar. Vooral jongeren in de grote stad betalen de hoofdprijs. Dat blijkt uit onderzoek van scooterverzekering.nl onder drie grote verzekeraars.

Er zijn in Nederland 1,2 miljoen snor- en bromfietsen, waarbij het voor bestuurders verplicht is om minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Maar volgens verzekeringsexpert Koen Kuijper is zelfs de standaard polis peperduur voor jongeren.

Schokkende verschillen jong en oud

Voor een Piaggio Vespa uit 2022 met een nieuwwaarde van 4.000 euro bedraagt de WA-premie voor een 16-jarige gemiddeld 166 euro per maand. Voor een 18-jarige gemiddeld 95 euro. Dat staat in schril contrast met een verzekerde van 70 jaar, die maandelijks slechts 24 euro betaalt.

Een allrisk verzekering, die ook diefstal en schades door eigen schuld vergoedt, lijkt voor veel jongere bromfietsers al helemaal geen optie. Voor dezelfde Vespa-scooter kan de premie voor een 16-jarige oplopen tot 625 euro per maand, tegenover ‘slechts’ 82 euro voor een 70-jarige verzekerde. In dit extreme geval lopen de verschillen op tot meer dan 6.500 euro op jaarbasis.

“De prijsverschillen worden mede verklaard door het feit dat jonge scooterrijders veel vaker betrokken zijn bij verkeersschade”, stelt Kuijper.

Grote stad aanzienlijk duurder

Naast leeftijd speelt ook de woonplaats van de verzekerde een belangrijke rol in de kosten. Uit het onderzoek blijkt dat de premie voor een scooterverzekering in Rotterdam gemiddeld 63 procent hoger ligt dan in een kleine stad als Zevenbergen.

Een allrisk scooterverzekering kost in Rotterdam gemiddeld bijna 2.400 euro per jaar, wat neerkomt op meer dan de helft van de nieuwwaarde van de scooter (4.000 euro). In Zevenbergen bedraagt de premie voor diezelfde allrisk-polis een kleine 1.475 euro.

In grotere steden is er meer verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers en is het straatbeeld complexer met meer kruispunten, stoplichten en rotondes. “Er zijn meer variabelen waar een bestuurder in een grotere stad mee te maken krijgt. Dat vertaalt zich in hogere ongevalscijfers en gepeperde premies”, aldus Kuijper.

Bovendien zijn scooterdiefstallen frequenter in grotere steden, wat leidt tot grotere risico’s voor de verzekeraar en hogere premies als gevolg daarvan.