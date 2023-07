ANWB: zaterdag vakantiefiles op Europese wegen

Frankrijk

In Frankrijk wordt het zaterdag druk onderweg naar het zuiden. De piekuren liggen tussen 08.00 en 14.00 uur. Het grootste knelpunt is de A7 tussen Lyon en Orange, reken op twee uur vertraging op deze ‘Route du Soleil’. Ook zit er veel verkeer op de A10 van Tours naar Bordeaux.

Duitsland

In Duitsland verwacht de ANWB één van de drukste weekends deze zomer. Dit komt door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. In het noorden staan in beide richtingen lange files tussen Hamburg en de Deense grens. In het zuiden rijdt het langzaam op de routes van en naar Oostenrijk; rond Füssen (A7) en München (A8, A99).

België

Wie door België rijdt, moet rekening houden met werkzaamheden bij Luik. De E25 richting Luxemburg is bij de Cointetunnel afgesloten voor auto's met caravan. Omrijden kan via Namen. Personenauto's kunnen wel gebruik maken van deze route. Ook zijn veel mensen onderweg naar het circuit van Spa Francorchamps waar zondag de Grand Prix van de Formule 1 verreden wordt. Dit veroorzaakt vooral vertraging rond Luik, op de E25, E40 en E42.

Oostenrijk

In Oostenrijk rijdt het verkeer zaterdag langzaam op de wegen richting Slovenië. Op de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië staat het vast voor de Tauern- en Karawankentunnel. De wachttijd bij de Karawankentunnel kan oplopen tot meer dan anderhalf uur. Vakantieverkeer in Oostenrijk mag in het weekend niet van de doorgaande routes afwijken om files te omzeilen.

Zwitserland

In Zwitserland is de wachttijd op de A2 voor de St. Gotthardtunnel vrijdagmiddag al flink. Zaterdag staat daar de hele dag file in beide richtingen, met wel twee uur vertraging. De file ontstaat dan al rond 06.00 uur.

Italië

In Italië is het op zaterdag filerijden richting het Gardameer en de kust. Vooral op de A22 tussen Brennero en Verona en de A14 Bologna-Rimini moeten vakantiegangers veel geduld hebben.

Werkzaamheden en evenementen in Nederland

In Nederland zijn er wegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Hierdoor heeft het verkeer vertraging op alternatieve routes. De N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht, net als de Haringvlietbrug in de A29. Op de A73 bij Roermond zijn de Roer- en Swalmentunnel richting Nijmegen afgesloten en de A326 van Nijmegen naar Ravenstein is dicht tussen Wijchen-Oost en knooppunt Bankhoef.

Amsterdam

Dit weekend moet het verkeer aan de noordkant van Amsterdam rekening houden met vertraging door werkzaamheden aan de A10.