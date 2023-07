Vier gezonde leeuwenwelpjes geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn vier gezonde Afrikaanse leeuwenwelpjes geboren. De jonge dieren zijn in de nacht van dinsdag 11 juli op woensdag 12 juli ter wereld gekomen. Het is het eerste nestje leeuwen sinds zes jaar.

De dracht van de leeuw duurt ongeveer drieënhalve maand. Een worp bestaat uit één tot zes dieren. Dierenverzorgster van de roofdieren Mariska Vermij - van Dijk: "De moeder heeft vijf welpjes geworpen. Het vijfde welpje heeft het helaas niet gehaald. We zien wel vaker dat dit gebeurt: de leeuw heeft vier tepels en zodra ze geboren worden, barst de strijd los om de tepels. Het komt wel eens dat de vijfde overleeft, maar de kans is groot dat de vijfde dan achterblijft in de groei en het uiteindelijk niet haalt. Treurig, maar zo gaat dat nu eenmaal. We zijn erg blij dat het met de vier welpen erg goed gaat!"

Leeuwen worden blind geboren en rond de tien dagen gaan de ogen open. Bij drie weken lopen ze wat steviger op de pootjes en gaan ze de wereld langzaamaan verkennen. "Rond die tijd krijgen ze ook de eerste medische check en wordt duidelijk wat het geslacht is van de jonge diertjes", aldus Vermij - van Dijk. Wanneer de jonge dieren ongeveer 1 jaar oud zijn, zijn bijna alle stippen op de vacht verdwenen en bij de mannelijke leeuwen worden de manen steeds meer zichtbaar.

Kwetsbare soort

De status van de leeuw in het wild is 'kwetsbaar'. Het betekent dat als het dier niet goed wordt beschermd, het in de toekomst hoogstwaarschijnlijk uitsterft. In Afrika verdwijnt steeds meer leefgebied, waardoor leeuwen steeds vaker gesignaleerd worden in de dorpen. Met alle gevolgen van dien. Stroperij en ziektes onder de dieren zijn andere veelvoorkomende bedreigingen.

Het Hilvarenbeekse park zet zich in, samen met andere Europese dierentuinen, voor het behoud van de diersoort. Dat doen ze door via managementprogramma's voor een gezonde reservepopulatie te zorgen. De geboorte van de vier welpjes is daarom belangrijk voor de toekomst van deze diersoort.