Overval met vuurwapen in een woning in Best

Best Aan de Wever in Best heeft gisterenavond rond de klok van 18.30 uur een gewapende overval in een woning plaatsgevonden. Eerder maakte de verdachte via een tweedehands verkoopwebsite een afspraak met het slachtoffer voor de koop van een smartphone. De koop liep anders af dan gepland. Er werd een vuurwapen op het slachtoffer gericht en de daders gingen er met hun buit vandoor.

Op de afgesproken tijd stonden een man en een vrouw bij de woning van het slachtoffer. Nadat zij de smartphone bekeken hadden, draaiden het stel zich om. Zij wilden zonder te betalen de telefoon meenemen en de woning verlaten. Het slachtoffer reageerde hierop en wilde hen tegenhouden, waarop de man zich omdraaide met een vuurwapen in zijn hand. Vervolgens gingen de twee verdachten er te voet vandoor.