Drie mannen aangehouden na vernielen LHBTIQ+-vlaggen

De politie heeft afgelopen zondag drie mannen aangehouden na het vernielen van meerdere LHBTIQ+-vlaggen op en rondom de boulevard in Zandvoort. Dit meldt de politie maandag.

Leuzen

'Naast de vernieling scandeerden zij ook leuzen tegen de LHBTIQ+-community. De vlaggen hingen op de boulevard als versiering voor het driedaagse festival Pride at the Beach, dat zondag begon', aldus de politie.

Strafverzwaring

Discriminatie is niet toegestaan en hier treedt de politie tegenop. Als een vernieling of andere overtreding plaatsvindt uit discriminerende overtuigingen of gedragingen, kan dit leiden tot strafverzwaring. De discriminatie wordt dan namelijk als een extra strafbaar feit gezien. De drie verdachten, mannen tussen de 26 en 30 jaar oud, worden naast vernieling dus ook verdacht van discriminatie.