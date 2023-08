Man gewond bij conflict in Haarlem

Bij een conflict op maandagavond rond 22.00 uur op de Laan van - Decima in Haarlem is een 25-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt.

Het slachtoffer werd bij de ruzie geraakt met een scherp voorwerp in zijn arm. De man is in de ambulance geholpen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een 48-jarige Haarlemmer is als verdachte aangehouden. Deze man is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.