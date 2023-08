Zomers vakantieweer ver achter de wolken

Wie in eigen land op vakantie is, treft het niet met het weer. Het wisselvallige weer doet menig campingterrein veranderen in een modderpoel.

De verwachting voor de komende dagen voorspelt niet veel goeds. Morgenochtend regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan ook onweer voorkomen. De wind waait uit zuidelijke richtingen en neemt langs de westkust toe naar krachtig tot hard, windkracht 6-7. Elders is de wind matig. Morgenmiddag trekt de regen naar het noorden weg en breekt de zon door. In het oosten en zuidoosten kan er een stevige onweersbui ontstaan, mogelijk met hagel en windstoten. De maximumtemperatuur ligt rond 20°C. De zuidwestenwind is matig, langs de westkust krachtig tot hard, windkracht 6-7.

Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het weer regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust eerst nog krachtig tot hard, windkracht 6-7.

Volgens het KNMI blijft het zeer nat en vrij koel voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door is er slechts af en toe ruimte voor de zon.