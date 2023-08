Marinebrandweer paraat in Eemshaven vanwege uitgebrande Fremantle Highway

Fremantle Highway

'IN de Eemshaven ligt sinds donderdagmiddag de zwaar gehavende Fremantle Highway afgemeerd. Op dit vrachtschip brak 26 juli brand uit. Nadat die was gedoofd werd het vaartuig, dat auto’s transporteerde, naar de kade in Noord-Groningen gesleept. Mocht het vuur weer oplaaien, dan grijpen de Defensiemedewerkers in. Het zijn specialisten op het gebied van brandbestrijding op schepen', aldus het ministerie.

Grootste hoogwerker in Benelux

Het Korps Marine Brandweer beschikt onder meer over een bijzondere hoogwerker, de grootste van de Benelux. Daarnaast heeft het team een tankautospuit en een ondersteunend voertuig meegenomen. Twee adviseurs scheepsbrandbestrijding van de marinebrandweer waren al vanaf het moment dat de brand uitbrak betrokken bij de opschaling van de Kustwacht.

Verzoek

Militaire steunverlening gebeurt op verzoek van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, door tussenkomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De marine blijft naar verwachting tot en met het weekeinde paraat in de Eemshaven.