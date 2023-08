ANWB: Meest Zwarte zaterdag van deze zomer

Vooral enorme lange files in Frankrijk

'Vooral de Franse verkeersdienst voorziet enorm lange files, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. Wie op weg gaat, moet vooral zaterdag rekening houden met veel extra reistijd', aldus de ANWB.

'Parijzenaars massaal naar het zuiden'

In Frankrijk is het zwarte zaterdag omdat Parijzenaars massaal naar het zuiden vertrekken. Het is onder meer filerijden op de wegen rond Bordeaux en op de A7 tussen Lyon en Orange, de Route du Soleil. Daar worden de eerste files al vrijdagavond verwacht. Ook is het druk op de A9 van en naar de Spaanse grens. De piekuren liggen tussen 08.00 en 14.00 uur. Afgelopen zaterdag stond er in Frankrijk op het drukste moment rond het middaguur ruim 1100 kilometer file.

Duitsland

Ook Duitsland maakt zich op voor een druk reisweekend op de wegen naar het zuiden én door terugkerende vakantiegangers in noordelijke richting. Komend weekend is het aansluiten op de routes naar de Noord- en Oostzee; in het zuiden van Duitsland en bij de grensovergangen met Oostenrijk. De vele wegwerkzaamheden (ruim 1400) veroorzaken deze zomer extra oponthoud.

Noord-Italië

De afgelopen weken was het ook al opvallend druk in Noord-Italië op de routes naar de kust en meren. Vooral op de A22, de Brennerautobahn, moet het verkeer ook komende zaterdag in beide richtingen veel geduld hebben. Ook op de A1/A14 Milaan – Rimini en op de A4 Milaan –Verona – Triëste staan lange files.

Wachten voor de tunnels

In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. De wachttijd loopt hier op tot enkele uren. Onderweg in Oostenrijk staan vakantiegangers in de file voor de Tauern- en Karawankentunnel richting Slovenïe (A10/A11).

België

In België zijn er werkzaamheden aan de E25 bij Luik. Daar is de Cointetunnel richting Luxemburg afgesloten voor auto’s met caravan. Omrijden kan via Namen.

Werkzaamheden en evenementen in Nederland

In eigen land is het zaterdag druk in Amsterdam vanwege de Canal Parade. In Roermond trekt het Solar Festival veel publiek. Vanaf zaterdagavond wordt er door Rijkswaterstaat gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam aan de A4 en A10. De A12 van Utrecht naar Arnhem is dicht tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. De Heinenoordtunnel in de A29 wordt vanaf zaterdagochtend 01.00 uur in beide richtingen voor enkele weken afgesloten. Verder is N7 is in beide richtingen tot eind augustus dicht bij Groningen.