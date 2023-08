Hoge celstraffen voor vergismoord op stagiair Amsterdams buurthuis en 2 moordpogingen

Vergismoord en twee moordpogingen

'Zij hebben zich schuldig gemaakt aan de moord op een stagiair op 26 januari 2018 in een buurthuis op Wittenburg in Amsterdam en twee pogingen tot moord', aldus de rechtbank.

Openden onmiddellijk het vuur

De mannen gingen die dag samen bewapend met een pistool en een automatisch vuurwapen het buurthuis binnen en openden onmiddellijk het vuur. De twee slachtoffers die zij als eersten beschoten, verwondden zij ernstig. Vervolgens schoten zij in het kantoor van het buurthuis op het dodelijke slachtoffer. Hij lag weerloos op de grond en overleed ter plekke.

'Levenslang in uitzonderlijke gevallen'

Een levenslange gevangenisstraf dient alleen in uitzonderlijke gevallen en met grote behoedzaamheid te worden opgelegd. Zonder iets aan de ernst van de feiten af te willen doen, acht de rechtbank in het geval van de 41-jarig man, gelet op zijn beperkte strafblad, oplegging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar passend. In verband met de overschrijding van de redelijke termijn bepaalt de rechtbank zijn straf op 29 jaar en 6 maanden. De 30-jarige man is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Dubbele vrijspraak van rol bij moord in Zuidoost

Beide mannen werden ook verdacht van een rol bij de fatale schietpartij in de nacht van 10 op 11 februari 2015, waarbij een man werd doodgeschoten. Er zijn geen camerabeelden, ooggetuigen of forensische sporen die leiden naar beide mannen. Wel zijn er aanwijzingen voor hun betrokkenheid. Een verklaring van een anonieme bedreigde getuige kan, gelet op wettelijke beperkingen, niet gebruikt worden voor het bewijs. Omdat het bewijs te dun is, worden zij beiden vrijgesproken van een rol bij die moord.

Vrijspraak van moord in Zaandam

De 41-jarige man werd daarnaast verdacht van moord in vereniging op 9 juni 2015 in Zaandam waarbij een man voor zijn woning werd doodgeschoten. Zijn lichaam was doorzeefd. Er waren ook hier aanwijzingen voor betrokkenheid van de 41-jarige man. Zo straalde zijn telefoon aan in de buurt van waar de vluchtauto brandend is gevonden. Ook hier kunnen verklaringen van anonieme bedreigde getuigen, gelet op wettelijke beperkingen, niet voor het bewijs worden gebruikt.

Schakelbewijs

Volgens de rechtbank mag de veroordeling van een aantal medeverdachten in een ander onderzoek niet als schakelbewijs worden gebruikt. Omdat er onvoldoende bewijs is voor zijn rol, wordt de man vrijgesproken van moord en brandstichting. Wel had hij toen hij werd aangehouden een vuurwapen in zijn broeksband. Dat vuurwapenbezit acht de rechtbank dan ook bewezen.

Schadevergoedingen

Naast de gevangenisstraffen moeten beide mannen schadevergoedingen betalen. Zij moeten aan de broer en zus van het dodelijke slachtoffer 25.000 euro en aan een van de beschoten slachtoffers in het buurthuis ruim 77.000 euro betalen.