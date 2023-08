Kinderen Den Haag raakten onwel door 'snoepjes' met de stof THC

De zes kinderen die afgelopen zaterdagavond in Den Haag onwel werden in een woning aan de Goudriaankade blijken de stof THC in hun bloed te hebben. TetraHydroCannabinol (THC) is een stof die onder andere ook in hasj wordt verwerkt.