Amsterdam opgeschrikt door twee nachtelijke explosies

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben zich twee explosies voorgedaan bij twee panden in de Amsterdam. De eerste explosie deed zich rond 05.15 uur voor in een winkel in de Leidsestraat. Het gaat om een steak- en pizzazaak. De glazen toegangsdeur is compleet vernield door de explosie. Er zijn met de hulp van een omstander twee verdachten aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) assisteert de politie bij het onderzoek.