Amsterdammer (48) opgepakt voor explosie Amsterdam-Oost

Donderdag heeft de Amsterdamse recherche van de politie een 48-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost. 'Dit explosief ging af op een balkon van een woning in de nacht van 30 april op 1 mei jl', zo meldt de politie donderdag.

Harde knal

Rond 02.00 uur werd de bewoner opgeschrikt door een harde knal. Er was een behoorlijk schade in en rondom de woning. Vermoedelijk is het explosief op het balkon gegooid, waardoor een ruit vernield is en daardoor ook schade is ontstaan in de woning.

Onderzoek

'Ondanks dat er in deze zaak een aanhouding is verricht, gaat het onderzoek onverminderd door. Er wordt onder andere onderzocht of de aangehouden verdachte ook gelinkt kan worden aan meerdere incidenten en of er bijvoorbeeld sprake is van opdrachtgevers', aldus de politie. Meerdere aanhoudingen worden in dit onderzoek dan ook niet uitgesloten.