Nederlandse F-16's ingezet voor naderende Russische bommenwerpers

Denen onderscheppen Russische 'Bears'

De Russische ‘Bears’ werden uiteindelijk al door de Denen onderschept. De Russische bommenwerpers keerden daarop terug richting Rusland. De Nederlandse F-16’s bleven paraat om het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied te bewaken. Kort na de actie zijn de toestellen weer geland op Vliegbasis Volkel.

QRA

'De QRA werd vanmorgen om 7.19 uur afgekondigd. Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan. De F-16’s staan 24 uur per dag paraat en kunnen binnen enkele minuten opstijgen en een ongeïdentificeerd toestel onderscheppen', aldus het ministerie.

Bewaking Benelux samen met België

Nederland en België nemen deze taken afwisselend voor een aantal maanden op zich. Zij bewaken niet alleen het Nederlands luchtruim, maar dat van de hele Benelux. Nederland heeft deze taak sinds medio april weer in handen. Vanuit Nederland stuurt het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen de vliegers aan. De gevechtsleiding staat in contact met het Combined Air Operation Centre in Uedem. Dit is het NAVO-hoofdkwartier voor de luchtruimbewaking in Noordoost-Europa.