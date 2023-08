Vrijwilligers ruimen 6.081 kilo afval en 27.854 peuken op van Noordzeestranden

Bijna 28.000 sigarettenpeuken

'De vrijwilligers haalden in vijftien dagen 6.081 kilo afval op van de stranden van Schiermonnikoog tot en met Cadzand. Ze raapten tevens 27.854 sigarettenpeuken op', aldus de stichting.

6.366 peuken op één strand

De stranden lagen ook dit jaar bezaaid met sigarettenpeuken. Vrijwilligers hielden alle peuken apart en telden deze. Door het slechte weer waren er minder strandbezoekers en daardoor minder peuken op het strand. Peuken zijn namelijk een typisch voorbeeld van toeristisch afval. Toch ruimden de vrijwilligers in totaal in vijftien dagen maar liefst 27.854 peuken op. De grootste hoeveelheid vonden ze op het strand van Zandvoort: maar liefst 6.366 stuks.

Strand is geen asbak

'Dit is maar een fractie van het totale aantal. Te veel mensen gebruiken het strand helaas als asbak, het is dweilen met de kraan open,' stelt Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee. 'Sigarettenpeuken zijn het meest gevonden afval op populaire stranden en zijn enorm schadelijk voor het milieu en de natuur. Eén peuk kan wel duizend liter water vervuilen, bestaat voor 95 procent uit plastic en zit vol giftige stoffen.'

Rookvrije stranden nodig

Daarom roept Stichting De Noordzee op tot rookvrije stranden om peukenafval tegen te gaan. Postma: 'We zijn erg blij dat steeds meer kustgemeentes besluiten om een stuk strand rookvrij te maken. Na het strand van Renesse en Noordwijk, volgen deze zomer Goeree-Overflakkee en Den Haag. Met rookvrije stranden voorkomen we dat peuken op het strand terecht komen. Hopelijk volgen andere kustgemeentes snel.'

6.081 kilo, bijzondere vondsten en internationaal afval

Dit jaar hielpen in totaal 1.827 vrijwilligers mee die in vijftien dagen 6.081 kilo afval van de Noordzeestranden opruimden. Het meeste afval werd gevonden op het strand van Zandvoort, namelijk 929 kilo. Ook dit jaar waren er weer bijzondere vondsten. Zo vonden vrijwilligers op Schiermonnikoog een fles sterke drank uit Wit-Rusland en op het strand van Texel theezakjes uit Myanmar en reinigingsmiddel uit Vietnam. Bij Egmond aan Zee werden knalpatronen voor een pistool aangetroffen. Op het strand van Petten en Scheveningen vond de stichting een mayonaiseverpakking van Luycks een bedrijf dat in 1985 werd opgeheven. Dit afval moet dus meer dan 38 jaar oud zijn. Tenslotte vonden vrijwilligers op de Waddeneilanden afval afkomstig van de ramp met MSC Zoe, waarbij bijna vijf jaar geleden 342 containers overboord sloegen. Er lag onder andere een gevlochten plastic mand op het strand.

'Afvalkraan dichtdraaien'

Postma: 'Op onze Noordzeestranden komen we vaak oud afval tegen of afval dat een verre reis heeft gemaakt. Plastic afval vergaat simpelweg niet en is een hardnekkig probleem. Dit laat maar zien dat we afval echt bij de bron moeten aanpakken. Voorkomen is beter dan genezen, er zijn maatregelen nodig om de afvalkraan dicht te draaien.'

Een mijlpaal: 20.000e vrijwilliger

Stichting De Noordzee verwelkomde de 20.000e vrijwilliger sinds de eerste editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour in 2013; een mijlpaal. 'We zijn alle vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun inzet voor schone stranden en een gezonde Noordzee,' vertelt Tourorganisator Sebastiaan Verkade van Stichting De Noordzee. 'Dit jaar hadden we tijdens de eerste week zware weersomstandigheden, maar desondanks staken de vrijwilligers vol enthousiasme hun handen uit de mouwen om afval op te ruimen.' De 20.000e vrijwilliger hielp mee tijdens de etappe op 13 augustus op het strand van Katwijk aan Zee en werd door Stichting De Noordzee in het zonnetje gezet.