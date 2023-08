Militair medisch team levert zorg in Suriname

Een medisch team van Defensie heeft een week lang deelgenomen aan een nationale humanitaire actie in Suriname. Net als vorig jaar hebben de militairen zich op verschillende vlakken ingezet voor de volksgezondheid in een afgelegen regio. Dat gebeurde vanuit de operatie Gran Mati (grote vriend).

Het Nederlandse team bestond uit onder anderen een militaire huisarts, een verpleegkundige, een tandarts en verzorgers. Zij leverden eerstelijns gezondheidszorg in de regio van Langatabiki. Dat ligt in het noordoosten aan de grens met Frans Guyana. Dagelijks behandelden de militairen samen met een Nederlandse kaakchirurg, lokale tandartsen en een opticien zo’n 60 patiënten per dag. Het team keerde gisteren terug naar Paramaribo en vliegt vanaf daar naar Nederland.

Medische gezondheidszorg is voor de bevolking van Langatabiki niet alledaags. De regio waar zij leven is erg afgelegen. Met Gran Mati zorgt het Surinaamse Nationaal Leger dat deze mensen een aanvulling krijgen op de reguliere gezondheidszorg. Nederland draagt hier samen met de Verenigde Staten graag een steentje aan bij. Waar Nederland met name medisch personeel levert, doet de VS dat door financieel bij te staan.

Informatie uitwisselen

Nederland en Suriname haalden enkele jaren geleden de banden aan. De tweede deelname op rij aan Gran Mati maakt hier onderdeel vanuit. Hierbij is niet alleen zorg geleverd, maar ook specialistische info op het gebied van gezondheidszorg uitgewisseld. Met de operatie wordt bovendien de veiligheid in de regio verbeterd en toont het Surinaamse leger aan de bevolking te steunen.

Vorig jaar was Defensie met een tandheelkundig team aanwezig bij de actie. Dat was toen in Apoera, een afgelegen dorp in het westen bij de grens met Guyana.