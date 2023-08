Man blijkt dood in zijn woning te liggen, brandweer treft hennepkwekerij aan

Zondagmiddag is rond 14.30 uur is in Zandvoort in een woning aan de Dr. de Visserstraat een overleden persoon aangetroffen. 'Het gaat om de 60-jarige bewoner. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hier gaat om een natuurlijk overlijden. Tijdens de vondst van de overleden man, werd ook een hennepkwekerij aangetroffen', zo laat de politie maandag weten.