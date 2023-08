Rijksoverheid zet in op meer hergebruik en verwerking van kleding

Biga Groep gaat meer kleding sorteren voor de Rijksoverheid. Ook nemen er, naast Defensie, meer rijkspartijen deel aan de opdracht voor het sociaal werkbedrijf. 'Dit is dinsdag in Zeist vastgelegd in een 6 jaar durende samenwerkingsovereenkomst', zo meld het ministerie van Defensie dinsdag.