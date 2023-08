Fietsersbond op zoek naar meest fietsvriendelijke gemeente

Grote kans op fietsdiefstal, veel onveilige routes naar school en slecht onderhouden fietspaden? Welke gemeente heeft aandacht voor fietsveiligheid, de aanleg van goede fietsroutes en stimuleert het fietsgeluk? De Fietsersbond roept fietsers op hun mening te geven in een nieuwe editie van het grootste fietsonderzoek van Nederland. Fietsgemeente 2024 is een landelijke verkiezing die alle 342 gemeenten stimuleert om hun fietsklimaat te verbeteren.

Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, roept alle fietsers op om mee te doen. "Of je nu een oudere recreant, een bagagedragerstudent of een bakfietsouder bent. We zijn allemaal ervaringsdeskundige als het om fietsen gaat."

Fietsers krijgen in de enquête vragen over functionele zaken, zoals ruimte op fietspaden, voorzieningen voor fietsers en de kwaliteit van het wegdek. Het gevoel van de fietser wordt daarbij niet vergeten, want het veel subjectievere ‘fietsplezier’ en ‘fietsbeleving’ komen ook aan bod.

"De enquête Fietsgemeente 2024 levert een schat aan informatie op over het fietsklimaat per gemeente. Met de data kunnen onze 2.000 vrijwilligers heel gericht aankloppen bij hun gemeente en vragen om verbeteringen. Een beter fietsklimaat betekent dat het veiliger en fijner wordt voor fietsers, maar ook voor alle andere weggebruikers", aldus Esther van Garderen.

De enquête staat online tot en met 12 november 2023. Op 6 juni 2024 wordt de winnaar bekend gemaakt op het Nationaal Fietscongres in Den Haag. De enquête is te vinden op fietsersbond.nl/fietsgemeente.