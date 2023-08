RefugeeHomeNL stopt in 2024 met opvang vluchtelingen uit Oekraïne

RefugeeHomeNL huisvest in 2024 niet langer vluchtelingen uit Oekraïne bij particulieren. 'Vanaf september bouwt het samenwerkingsverband langzaam af. Reden hiervoor is dat zowel het animo van zowel gasten als gasthuishoudens sterk afneemt', zo meldt het Rode Kruis dinsdag.

Opvang bij particulieren thuis

Toen er in maart 2022 veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland vluchtten, besloten Takecarebnb, VluchtelingenWerk, Leger des Heils en het Rode Kruis de handen ineen te slaan. Met subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid kan RefugeeHomeNL zodoende tijdelijk onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat gebeurt bij particulieren thuis.

Structurele oplossingen

Deze constructie bestaat inmiddels 1,5 jaar. De samenwerkende partners binnen RefugeeHomeNL constateren dat het aantal mensen dat opvang vraagt bij particulieren afneemt. Ook bieden minder gastgezinnen zich aan. Daarnaast geven vluchtelingen uit Oekraïne aan meer structurele huisvesting te zoeken, aangezien het conflict aanhoudt. RefugeeHomeNL vangt gasten op voor de duur van gemiddeld drie tot zes maanden. Dat past ook bij de tijdelijke noodoplossing die RefugeeHomeNL biedt.

Afschalen werkzaamheden

'Daarom schaalt RefugeeHomeNL per september haar werkzaamheden af. In september worden enkel mensen die RefugeeHomeNL dan al opvangt voor een laatste keer herplaatst. Er worden geen nieuwe verzoeken meer in behandeling genomen', aldus het Rode Kruis.

Goede overdracht

Vanaf 2024 stopt de subsidie van het Rijk en daarmee de ondersteuning die RefugeeHomeNL gasten en gasthuishoudens biedt, maar dat betekent niet dat de organisatie vluchtelingen en gastgezinnen gedwongen uit elkaar haalt. Wie vanaf dat moment samen verder wil gaan, kan dit op eigen verantwoordelijkheid doen. Medewerkers kijken daarnaast naar een goede overdracht, bijvoorbeeld in samenspraak met de gemeente.

3.500 vluchtelingen plekje bij gastgezin

Sinds de escalatie van het conflict in Oekraïne begin 2022 schreven duizenden mensen zich in als gasthuishouden bij RefugeeHomeNL. Zodoende kregen 3.500 vluchtelingen uit Oekraïne een plekje bij een gastgezin. Doordat medewerkers goed kijken naar wie zij waar plaatsen, verloopt die samenwoning bijna altijd uitstekend.