Acties op komst bij KLM-grondpersoneel

De kans is groot dat er in september acties worden gevoerd bij KLM. Het KLM-grondpersoneel gaf vandaag een duidelijk signaal aan hun werkgever. Tijdens drie drukbezochte vergaderingen stemde 100% van de leden voor acties. David van de Geer, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Onze leden zijn diep teleurgesteld. Na een half jaar onderhandelen zijn de verschillen tussen ons en de werkgever nog steeds enorm.

Van de Geer is niet verbaasd over de massale actiebereidheid: ‘De onderhandelingen zitten muurvast. We hebben de afgelopen maanden 11 keer aan de onderhandelingstafel gezeten met de vliegtuigmaatschappij. Zonder resultaat. Het geduld is een keer op.’ Het grondpersoneel van KLM zit inmiddels al een half jaar zonder cao.

Enorme inflatie

De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 14,3% als compensatie voor de enorme inflatie. Verder wil FNV Luchtvaart dat per 1 januari 2024 een automatische prijscompensatie wordt ingevoerd. Het loon van het grondpersoneel stijgt dan automatisch mee met de stijgende prijzen De luchtvaartmaatschappij wil niet verder gaan dan 4% in 2023 en 3,5% in 2024.

Onderbezetting

De vakbond wil ook structurele oplossingen voor de voortdurende onderbezetting en de daaruit voortvloeiende werkdruk. Van de Geer: 'KLM kampt met grote operationele problemen. Er wordt roofbouw gepleegd op de grondmedewerkers. Het is onbegrijpelijk dat KLM niet bereid is werk te maken van structurele oplossingen.'

Vaste contracten

De KLM werft bij het grondpersoneel bijvoorbeeld met 5-jaarscontracten. De FNV wil dat deze worden omgezet naar contracten voor onbepaalde tijd. Van de Geer: ‘KLM wil dit personeel na vijf jaar loyaal en hard werken aan de kant zetten, terwijl ze vrijwel overal tekorten hebben.’

Vroegpensioen

Ook wil de FNV een betere regeling om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Van de Geer: ‘Veel KLM’ers met zware beroepen halen op hun tandvlees de eindstreep. Deze mensen zouden met een goed bedrag vervroegd met pensioen moeten kunnen. KLM gaat niet verder dan de minimale ruimte die de wet hen biedt. Voor de meeste KLM’ers is dit onvoldoende.’

Winsten

KLM heeft de afgelopen periodes flinke winsten geboekt. Gerben de Jong, KLM-grondwerker en actief FNV-lid: 'Dan heb ik het echt over honderden miljoenen euro’s. En ondertussen heeft de vliegtuigmaatschappij de zaken operationeel niet op orde, waardoor ze omzet laten liggen. Dan zou je toch denken dat KLM in ons wil investeren.'