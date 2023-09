Fietser zwaargewond bij aanrijding Amsterdam

In de nacht van donderdag op vrijdag 1 september heeft er op de Kinkerstraat een aanrijding plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is hierbij zwaargewond geraakt en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Opsporing Team Verkeer (OTV) is op zoek naar getuigen van de aanrijding.