'Drama-doorstart voor fietsenfabrikant VanMoof'

Op de valreep, een dag voordat het UWV stopt met loonbetalingen aan de ontslagen werknemers, is er dan eindelijk nieuws over de toekomst van fietsenfabrikant VanMoof. ‘Er komt een doorstart, maar vraag niet hoe. Leuk hoor, dat de merknaam blijft. Maar verreweg de meeste werknemers kunnen vertrekken. Dit is een drama-doorstart’, vindt onderhandelaar Chantal van Binsbergen van CNV Vakmensen.

Gisteren werd bekend dat het Britse bedrijf Lavoie, fabrikant van elektrische steps, VanMoof overneemt. Dat wil zeggen: vooral het merk. Van de ongeveer 700 werknemers die bij VanMoof aan de slag waren ten tijde van het faillissement, denkt Lavoie met slechts 50 tot 60 mensen op sleutelposities verder te gaan.

Van Binsbergen: ‘Vandaag is de laatste dag dat het UWV de lonen doorbetaalt. Degenen die in de afgelopen periode nog geen ander werk hebben gevonden, kunnen morgen dus meteen WW aanvragen. Dus nee, de doorstart is voor ons geen reden om nu groot de vlag uit te hangen.’

Hulp bij het vinden van ander werk

Volgens Van Binsbergen heeft een deel van de werknemers in de afgelopen periode gelukkig al met succes ergens anders werk gevonden. ‘Maar dat is lang niet iedereen gelukt. Als ze willen, kunnen we hen als vakbond helpen met loopbaanadvies en het vinden van een andere baan.’

Voor degenen die wel bij VanMoof kunnen blijven, wil CNV Vakmensen van de nieuwe eigenaars graag op korte termijn weten onder welke voorwaarden zij worden aangenomen en of ze er in ieder geval niet op achteruitgaan.