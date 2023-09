Mona Keijzer premierskandidaat BBB

Mona Keijzer is door de BoerBurgerBeweging naar voren gehaald als kandidaat voor het premierschap.

Dat heeft de BBB bekendgemaakt op een bijeenkomst in Deventer. Eerder liet partijleider Caroline van der Plas al weten dat ze opnieuw lijsttrekker wordt, maar geen kandidaat is voor het premierschap. Keijzer was tussen 2017 en 2021 staatssecretaris van Economische Zaken namens het CDA. Vorige maand stapte Keijzer uit de partij.