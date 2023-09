Zomer keert volgende week terug

Wie dacht dat de zomer voorbij is, heeft het verkeerd. Er komen zeker nog lekkere dagen volgende week.

Morgenochtend lost de mist en het midden en zuiden geleidelijk op, maar het blijft daar overwegend bewolkt. In het noorden laat de zon zich regelmatig zien. Verder maakt het oosten nog kans op een enkele bui. Er staat weinig wind.

Morgenmiddag is er af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt rond 20°C in het noorden tot plaatselijk 25°C in Limburg. Langs de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het noorden, elders waait het nauwelijks.

Morgenavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Landinwaarts is er weinig wind. Volgende week start zonnig en droog. De temperateuren kunnen oplopen tot wel 25 graden. Zowel de maximum- als minimumtemperaturen lopen op naar waardes boven het gemiddelde.

(Bron: KNMI)