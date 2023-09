46e editie Wereldhavendagen in Rotterdam trekt 400.000 bezoekers

De 46e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam is afgelopen. Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland kende een succesvol weekend. 'In totaal genoten circa 400.000 bezoekers van alles wat de Rotterdamse haven te bieden heeft', zo laat de organisatie zondag weten.