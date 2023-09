ANWB Alarmcentrale: drukke zomer door extreem weer

De ANWB Alarmcentrale was wederom goed voorbereid op een drukke zomer. Hulpverleners van de ANWB Alarmcentrale ontvingen ruim 900.000 telefoontjes en digitale meldingen met hulpvragen uit binnen- en buitenland. Deze zomer voerde het noodweer dat Europa teisterde de boventoon, het aantal schademeldingen was daardoor uitzonderlijk hoog.

Met name Italië kende een flinke stijging in hulpvragen (+20 procent) deze zomer, vooral door de vele meldingen van hagelschade eind juli. Het hulpteam van ANWB Autoverzekering heeft ter plaatse, aan het Gardameer, ruim honderd auto’s van vakantiegangers kunnen repareren zodat zij veilig naar Nederland konden rijden.

Deze zomer heeft de hitte in Europa niet geleid tot meer dossiers dan voorgaande jaren. Wel kwamen er meer hulpvragen door de bosbranden in Griekenland, Frankrijk en op Tenerife. Uit de Alpenlanden en Slovenië kwamen meldingen door de hagel, onweer en overstromingen. Naast de meldingen van materiele schade werd ook veel advies gevraagd over evacuaties, gemaakte kosten en alternatieve accommodaties of vervoersmiddelen.

Autopech

Voor de pechhulpverlening maakte de ANWB gebruik van haar grote Europese netwerk van garages en zusterclubs. Daarbij werden afgelopen weken in Frankrijk en Italië 24 wegenwachten gestationeerd in populaire vakantiegebieden en op het extra servicepunt in de buurt van Orange. Deze wegenwachten hebben ruim 1500 auto’s van Nederlandse vakantiegangers met pech gerepareerd. Naast de inzet van wegenwachten in het buitenland, heeft de ANWB Alarmcentrale deze zomer een speciaal team ingezet om alle pechgevallen die geschikt waren voor reparatie op afstand te behandelen. n totaal zijn daardoor 2000 pechmeldingen door leden, met hulp op afstand, opgelost.

De meeste meldingen van Nederlanders met autopech of pech aan de camper of caravan kwamen uit Frankrijk, gevolgd door Duitsland en Italië.

Meest voorkomende autopechmeldingen:

Startproblemen

Lekke band en geen reservewiel

Brandende controlelampjes

Vermogenverlies

Accuproblemen

Opvallend is de toename (bijna 10 procent) van lekke banden waarbij men geen reservewiel beschikbaar had. De ANWB repatrieerde bijna 5.000 auto’s naar Nederland, die ter plaatse niet konden worden gerepareerd.

Personenhulpverlening

De meeste vragen om medische hulp kwamen uit Turkije, Spanje, Frankrijk en Italië. Ook kwamen er deze zomer meer intercontinentale hulpvragen binnen (de stijging kwam met name uit Thailand, Indonesië en Sri Lanka). Vorig jaar bleef dit achter doordat verre reizen nog niet in trek waren direct na de coronapandemie.

De meeste voorkomende meldingen personenhulpverlening: