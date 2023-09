Explosief gegooid naar bakkerij waar op dat moment mensen aan het werk waren

In de vroege ochtend van maandag 4 september vond in Delft een explosie plaats bij een bakkerij op de Papsouwselaan. 'In de bakkerij waren op het moment van de explosie meerdere mensen aan het werk', zo meldt de politie maandag.

Stuk explosief gevonden naastgelegen supermarkt

'Bij het pand daarnaast, een supermarkt, werd ook een stuk explosief gevonden dat niet was afgegaan. 'We doen onderzoek naar de zaak en roepen getuigen op zich te melden', aldus de politie.

Forse schade aan pand, geen gewonden

In de nacht van zondag op maandag werd rond 02.50 uur vermoedelijk een stuk explosief in de richting van de voorpui van de bakkerij gegooid waarna dit ontplofte. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Wel is er forse schade aan het pand ontstaan.

Stuk niet ontploft explosief bij supermarkt

Toen de hulpdiensten arriveerden, werd bij de naastgelegen supermarkt nog een stuk niet-ontploft vermoedelijk explosief gevonden. Waarschijnlijk is dit er net voor de explosie bij de voordeur van de bakkerij neergelegd. Het materiaal is door het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie onderzocht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat dit materiaal onschadelijk maken.

Onderzoek

Vermoedelijk zijn een of meerdere verdachten betrokken bij het incident. De recherche is een onderzoek gestart. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen het tijdstip van 00.00 uur en 04.00 uur op maandag 4 september. Wellicht heeft u camerabeelden uit de omgeving waar mogelijk iets op te zien is.