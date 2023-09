Extra opvangplekken nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne

Rekening houden met onverwachte verhoging instroom

Op basis van de nieuwe prognose wordt uitgegaan van een netto instroom van 325 vluchtelingen uit Oekraïne per week. Dit is weliswaar lager dan de prognose van afgelopen voorjaar, maar het aantal vluchtelingen blijft wel toenemen. De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar, waardoor we rekening moeten blijven houden met een onverwachte verhoging van de instroom. Het is daarom belangrijk voor gemeenten en veiligheidsregio’s om te zorgen voor voldoende opvangplekken, zodat ook in de nabije toekomst vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Begin 2024 nieuwe prognose

Begin 2024 wordt een nieuwe prognose voor de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Het kabinet bekijkt dan of de verwachting bijgesteld moet worden.