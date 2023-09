Nederlandse reizigers melden opvallend vaak rabiës en autoschade

Nu de scholen weer zijn begonnen maakt Eurocross de balans op van het aantal hulpvragen van Nederlandse reizigers in nood dit hoogseizoen. De alarmcentrale ontving tot nu toe ruim 59.000 telefoongesprekken, in 2022 waren dit er in de hele zomerperiode 56.000. Wat opviel dit seizoen, is een flinke toename in meldingen van mogelijke rabiësbesmettingen. Daarnaast eisten de extreme weersomstandigheden in Europa deze zomervakantie hun tol: er kwamen fors meer meldingen van autopech binnen.

Alert op rabiës

In totaal ontving de alarmcentrale zo’n 29.000 telefoontjes over medische en reisgerelateerde hulpvragen, waarvan de meeste afkomstig waren uit Spanje, gevolgd door Frankrijk en Turkije. In de hulpvragen zijn pieken terug te herleiden naar meldingen van mogelijke rabiësbesmettingen (vooral uit Azië), de bosbranden in Rhodos en La Palma en de overstromingen in Slovenië. Het aantal meldingen van mogelijke rabiësbesmetting waren er dit jaar opvallend meer dan vorig jaar: deze zomer 175, tegenover 130 in de zomer van 2022, een toename van 34%. De meeste meldingen kwamen tijdens de vakantieperiode uit Indonesië, gevolgd door Griekenland en Turkije.

“De toename is verklaarbaar door verschillende factoren. Zo zijn we na corona weer meer en verder gaan reizen, ook naar bestemmingen waar rabiës voorkomt. Bovendien is het bewustzijn rondom rabiës waarschijnlijk vergroot, waardoor na een krab, lik of beet van een dier, mensen alerter zijn en eerder medische hulp of advies inwinnen. Daarnaast weten mensen ons wellicht steeds beter te vinden in geval van een mogelijke besmetting. Dat laatste hopen wij van harte, want zeker nu er een nijpend tekort is aan vaccins tegen hondsdolheid is het des te belangrijker dat mensen een goed en passend advies krijgen, om het risico op een besmetting te beperken”, aldus Floriana Luppino, arts bij Eurocross.

Autoschade door noodweer

Daarnaast ontving Eurocross meer dan 6.000 meldingen in ruim 30.000 telefoontjes van mensen die hulp inschakelden voor autopech, een flinke stijging in het aantal dossiers van bijna 25% ten opzichte van vorig jaar. De meeste pechmeldingen kwamen uit Italië, Frankrijk en Duitsland. Nyree van der Laan van Eurocross licht toe: “Deze toename in technische meldingen zal grotendeels te wijten zijn aan het noodweer op verschillende plekken in Europa. Zo ontvingen we na de hagelbuien in Italië alleen al ruim 500 meldingen van vakantiegangers wiens voertuig zwaar beschadigd raakte.”

Financiële problemen door onderverzekering

De alarmcentrale is wekelijks in contact met mensen die niet goed verzekerd op reis zijn gegaan en daardoor met hoge kosten te maken krijgen. “Wij zien soms schrijnende situaties van mensen die ernstig ziek of gewond zijn geraakt, maar waarbij de benodigde zorg en/of repatriëring naar Nederland niet of niet volledig wordt vergoed binnen hun verzekering. Kosten kunnen vervolgens hoog oplopen, tot wel tienduizenden euro’s”, aldus Van der Laan. “Wij hebben niet het idee dat mensen zich niet goed verzekeren omdat ze geld willen besparen. Het is vaak gewoon een kwestie van onwetendheid en die kan je helaas duur komen te staan. Dubbelcheck daarom voor vertrek altijd of je goed verzekerd bent.”