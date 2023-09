Totaal 70 partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2023

De Kiesraad registreerde op 4 september 2023 in totaal 16 nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. 'Eén registratieverzoek werd afgewezen. Daarnaast registreerde de Kiesraad 10 logo’s en werd 1 logo gewijzigd', zo laat de Kiesraad dinsdag weten.

Totaal 70 partijnamen geregistreerd

Daarmee zijn er in totaal 70 partijnamen opgenomen in het register voor de Tweede Kamerverkiezing. 'Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2021 waren 89 partijnamen geregistreerd. Uiteindelijk deden er daarvan 37 partijen mee met de verkiezingen', aldus de Kiesraad.

Nieuwe partijnamen

De volgende aanduidingen werden op 4 september 2023 toegevoegd aan het register voor de Tweede Kamerverkiezing:

‘Liberaal Democratische Partij (LibDem)’, (inclusief logo)

‘Wij doen niet meer mee aan politiek’

‘Democratische Vrijheidspartij’

‘BALANS 23’, (inclusief logo)

‘Idr1’, (inclusief logo)

‘De Nieuwe Mens’

‘Politieke Partij voor Basisinkomen (inclusief logo)’

‘Wilhelmus van Nassauwe (W.v.N.)’

‘LIJST RECHT’

‘Nederland met een PLAN’

‘Partij voor Ontwikkeling’

‘Partij Helder’, (inclusief logo)

‘Vox Populi’, (inclusief logo)

‘Partij OPEN’, (inclusief logo)

‘PartijvdSport’, (inclusief logo)

‘The Second Wind’

'IEDEREEN' afgewezen

Het registratieverzoek van de partijnaam ‘IEDEREEN’ werd afgewezen op grond van mogelijke verwarring met een eerder ingediend registratieverzoek van een partijnaam (‘Idr1).