62 procent bevolking draagt weleens een bril

In 2022 zei 62 procent van de bevolking van 4 jaar of ouder weleens een bril te gebruiken. 12 procent gaf aan lenzen te dragen, dat kan ook in combinatie met een bril zijn. 6 procent gebruikte een ander hulpmiddel om te zien, eventueel samen met een bril of lenzen. Meer ouderen dan jongeren gebruikten een hulpmiddel om te zien. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezondheidsenquête van het CBS.