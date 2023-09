Verdachten gooien molotovcocktail naar politiebureau Heerlen 90 dagen langer vast

De raadkamer van de rechtbank in Maastricht heeft besloten dat de twee verdachten, die zijn betrokken bij het gooien van een molotovcocktail naar het politiebureau in Heerlen, 90 dagen langer in voorlopige hechtenis blijven zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Over de toegangspoort gegooid

'Het OM verdenkt de twee mannen (19) uit Heerlen en Hoensbroek van brandstichting in vereniging met gevaar voor goederen en personen', aldus het OM.

De brandende molotovcocktail werd in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 augustus over de toegangspoort van het politiebureau aan de Spoorsingel te Heerlen gegooid. Niemand raakte gewond.

Camerabeelden

Op camerabeelden was te zien dat de twee verdachten een fles met benzine vullen. Ook het gooien van de molotovcocktail werd door de camera geregistreerd. Direct na het incident konden de twee mannen aangehouden worden. Een derde verdachte die werd aangehouden is na verhoor heengezonden. Er was geen bewijs dat hij betrokken was bij het incident.

Joint en alcohol

Beide verdachten geven aan dat ze een jointje hadden gerookt en alcohol hadden gedronken en dat zij die avond besloten de molotovcocktail over de poort te gooien. De politiechef van de recherche Limburg, Danny Frijters, liet in een eerder persbericht al weten dit handelen zeer hoog op te nemen. 'De rechercheurs die op dit bureau werken, zetten zich dag in dag uit in voor de bestrijding van criminaliteit en het oplossen van zaken. Zij werken daarmee direct voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van onze provincie. Het is daarom heel kwalijk dat dit plaatsgevonden heeft', aldus Frijters. Het OM legt de zaak na deze periode van 90 dagen voor aan de rechter.