Ravage na achtervolging Obdam

Rond 19.00 uur kregen agenten een melding van opvallend rijdgedrag. Op de Kerkweg in Obdam had een voortuig burn-outs gemaakt. Later op de N194 had het voertuig een lantaarnpaal omver gereden. Agenten kregen de auto in het zicht en gaven de bestuurder een stopteken. De bestuurder stopte niet en ging er vandoor.

Dit werd een achtervolging door Obdam. Daarbij zijn meerdere (geparkeerde) voertuigen beschadigd geraakt. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand toen de wagen werd aangetikt door een politiewagen. De bestuurder crashte tegen een geparkeerde auto en kwam tot stilstand.

De bestuurder werd hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.