636.619 euro opgehaald voor slachtoffers aardbeving Marokko

Hoeveel geld er precies nodig is voor de ramp, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt de impact en de schade van de ramp nog geïnventariseerd. Wel is de hulp al in volle gang, om zoveel mogelijk mensen te helpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat zij 5 miljoen euro toezeggen aan het Rode Kruis voor noodhulp in Marokko.

Slechte toegang

De aardbeving vond vrijdagavond laat plaats in het Atlasgebergte, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Marrakech. De aardbeving trof de provincie Al Haouz het hardst. Veel van de getroffen plaatsen liggen in afgelegen gebied en zijn vanwege de aardbeving moeilijk te bereiken, omdat wegen beschadigd raakten. Dit maakt het lastig om de mensen die het nodig hebben hulp te bieden. Ook is het moeilijker een inschatting te maken van de omvang van de ramp.

Hulpverlening op gang

Vrijwilligers van de Marokkaanse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, ondersteunen sinds vrijdagavond zoek- en reddingsoperaties en brengen noodhulpgoederen naar de getroffen gebieden. Het gaat om dekens, eten, hygiënekits, tenten en ook schoon drinkwater is belangrijk.

Daarnaast verlenen zij eerste hulp, medische hulp en psychosociale hulp aan mensen die geraakt zijn door de beving. De Marokkaanse Rode Halve Maan werkt aanvullend op de lokale autoriteiten.

Doneren

Er is nog veel meer geld nodig. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL83INGB0000006868.