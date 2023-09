Rode Kruis opent giro 7447 voor slachtoffers overstromingen Libië

Hulpverlening

Hulpverleners van de Libische Rode Halve Maan, zo heet het Rode Kruis in Libië, helpen sinds zaterdag de slachtoffers van de overstromingen. Ze verlenen medische en eerste hulp, voeren reddingsoperaties uit en helpen met de evacuatie van gezinnen. Duizenden mensen zijn getroffen door de storm en de overstromingen. Zij hebben dringend humanitaire hulp nodig.

Huis kwijt

Het dodental is enorm en er wordt rekening gehouden dat het aantal verder oploopt tot duizenden mensen. Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis: “De storm en daaropvolgende overstromingen hebben duizenden mensen keihard geraakt. Straten staan onder water en liggen vol met puin van verwoeste gebouwen. Er is op dit moment een tekort aan alles. Mensen zijn hun huis kwijt en hebben dringend medische hulp nodig. Het Rode Kruis zorgt voor tenten, dekens, voedsel en schoon drinkwater. Ook zijn hygiëneproducten belangrijk, omdat vervuild water tot ziekte-uitbraken kan leiden, zoals diarree en cholera.”

Drie hulpverleners omgekomen

De hulp in Libië is in volle gang. Doordat het gebied volledig is verwoest en overstroomd, is het ook niet zonder gevaar. Drie hulpverleners van het Rode Kruis zijn tot onze grote spijt omgekomen toen ze families hielpen na de overstromingen.

Geld doneren

De mensen in Libië hebben nog veel meer hulp nodig. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL67INGB0000007447.