Aanhouding in onderzoek dodelijk steekincident Driehuis

De verdachte is woensdagmiddag in Haarlem aangehouden. De man is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. De recherche zet het onderzoek naar het steekincident voort.