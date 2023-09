Inzamelingsactie voor vrouwelijke Oekraïense militairen groot succes

Meer dan 65 m3 aan kleding, schoeisel en andere uitrustingsstukken is onderweg naar Oekraïne. 'Defensie verstuurde de spullen vandaag. Ze zijn bedoeld voor vrouwelijke militairen in het door oorlog geteisterde land', zo meldt het ministerie van defensie donderdag.

Interne inzamelingsactie

'Een interne inzamelingsactie onder militairen leverde de hoeveelheid goederen op. Tijdens de inzameling ontstond er nog een tweede initiatief: een reguliere stroom van goederen voor alle militairen, dus ook voor mannen', aldus het ministerie.

Vrouw & Defensie

De eerste actie kwam begin maart van de grond op initiatief van netwerkorganisatie Vrouw & Defensie. Zij hoorden dat veel vrouwen in Oekraïne strijden op te grote kistjes en in slecht-passende gevechtskleding. Dit belemmert hen bij het militair optreden. De vrouwen hebben vooral dringend behoefte aan kleding in kleinere maten. Maar ook aan onder meer wanten, mutsen, sjaals en schoeisel. Nederlandse vrouwelijke militairen, maar ook de iets kleinere mannen konden hun oude spullen inleveren.

Tankoverall

De inzamelingsactie bleek een groot succes. Het leverde 64 boxpallets met goederen op. Het kledingbedrijf van Defensie voegde er daar nog 1 aan toe met de kleinste maat tankoverall uit eigen voorraad.

Dank

“Dank voor de gevechtskleding, de schoenen, de handschoenen et cetera”, zegt Katarzyna, waarnemend voorzitter van de netwerkorganisatie voor vrouwelijke veteranen. “De spullen zijn ontzettend belangrijk voor vrouwelijke militairen in het veld, in deze strijd. Deze giften zijn ook een morele opkikker voor onze zeer vermoeide collega’s en strijders. We weten dat de gevechten aankomende winter zwaarder worden dan vorig winterseizoen, dus alle steun is en blijft nodig.”

'Winter in aantocht'

Minister Kajsa Ollongren was aanwezig bij het op transport gaan van de eerste lading spullen. “Dit Nederlands initiatief onderstreept de noodzaak van geschikte spullen aan het front in Oekraïne. Hiermee verbeteren we de slagkracht van de militairen en dat is met de winter in aantocht hard nodig.”

Nieuw gevechtstenue

Omdat het gevechtstenue is vervangen, verzamelt Defensie nu ook uniformen en andere uitrusting voor alle Oekraïense militairen. Door de komst van de nieuwe kleding ontstaat er een forse retourstroom. Veel is geschikt voor de Oekraïense strijders. Denk aan: vesten, winterjassen, opbouwtasjes voor munitie, gevechtsschoenen en -kleding en eet- en drinkgerei. Het resultaat is dat er vanaf nu elke maand ongeveer 60 tot 70 boxpallets met dit soort spullen naar Oekraïne vertrekken.

Biga groep

De Biga groep in Soesterberg maakt de kleding gereed voor verzending. Dit is een sociaal werkbedrijf met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Defensie werkt al sinds 2016 met dit bedrijf om onder meer kleding te sorteren voor hergebruik of recycling. De Biga-medewerkers sorteren jaarlijks meer dan 750.000 uitrustingsstukken.