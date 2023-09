Ouders schuldig aan GHB-vergiftiging peuter

Het meisje werd in de middag van 2 mei 2022 plotseling onwel. Nadat zij met spoed was opgenomen in het ziekenhuis bleek na onderzoek dat zij GHB in haar bloed en urine had. De man had eerder een flesje GHB besteld en in huis gehaald. Het flesje had hij na gebruik niet direct weggegooid, maar hoog op een bar gezet. De vrouw was hiervan op de hoogte. Desondanks zorgden de man en de vrouw er niet voor dat dit flesje werd weggegooid of in ieder geval achter slot en grendel werd gezet. Daarmee voorkwamen zij niet dat het meisje bij het flesje is gekomen en daaruit heeft gedronken, met een GHB-vergiftiging tot gevolg.

Zorgplicht

De rechtbank wijst erop dat het algemeen bekend is dat GHB een gevaarlijke drug is. Bovendien hebben de vrouw en de man een bijzondere zorgplicht waar het gaat om de bescherming en gezondheid van hun kind. Die zorgplicht omvat ook het voorzien in en anticiperen op onvoorspelbaar, vindingrijk en door nieuwsgierigheid gedreven gedrag van jonge kinderen. Volgens de rechtbank zijn beide ouders daarin door hun (niet) handelen tekortgeschoten. Ook zijn door dat (niet) handelen het leven en de gezondheid van het meisje in gevaar gebracht, terwijl zij zichzelf niet kon redden. Daarmee is het meisje in een hulpeloze toestand gebracht.

Blootgesteld aan grote risico’s

De combinatie van drugs aan de ene kant en kleine kinderen aan de andere kant in 1 woning brengt grote risico's met zich. Kinderen staan in een afhankelijke positie ten opzichte van hun ouders en zouden nooit door hun ouders aan dergelijke risico's mogen worden blootgesteld. Zij zouden daartegen juist beschermd moeten worden door hun ouders. De rechtbank rekent dit de man en de vrouw aan. Bij de op te leggen straf houdt de rechtbank verder rekening met het feit dat de man en de vrouw aanvankelijk niet hebben meegewerkt aan het politieonderzoek en hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. Aan de andere kant weegt de rechtbank het tijdsverloop en de persoonlijke omstandigheden mee, evenals het feit dat beide ouders een blanco strafblad hebben.

Voorwaardelijke celstraf man

Omdat er onduidelijkheid bestaat over het middelengebruik van de man, legt de rechtbank ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden op. Daaraan zijn enkele bijzondere voorwaarden gekoppeld zoals de reclassering die adviseert.