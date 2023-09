Rode Kruis stuurt meer hulp naar Libië

Giro 7447 van het Rode Kruis voor de overstromingen in Libië bracht tot nog toe 433.939 euro op. Dat geld is hard nodig, omdat de omvang van de ramp zo groot is. Op dit moment zijn eten en medicatie van levensbelang, het Rode Kruis voorziet hierin.