Man met stoeptegel doodgeslagen op NDSM-plein, 2 tieners aangehouden

De recherche heeft afgelopen maandag 11 september twee minderjarige verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man die eind augustus in Amsterdam-Noord zwaargewond werd aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Stoeptegel op hoofd

Omstanders vonden de zwaargewonde man in de nacht van zaterdag op zondag 27 augustus rond 03.00 uur met een straattegel op zijn hoofd op het NDSM-Plein. De man had zeer ernstig hoofdletsel en overleed in het ziekenhuis aan deze verwondingen op vrijdag 1 september. 'De aangehouden verdachten zijn twee jongens van 13 en 15 jaar oud en worden in verband gebracht met meer geweldsincidenten in Amsterdam-Noord de afgelopen periode', aldus de politie.

Gereanimeerd

Het 42-jarige slachtoffer van Turkse komaf moest die zondag 27 augustus ter plaatse door hulpdiensten gereanimeerd worden en werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij op vrijdag 1 september. Hij laat vier jonge kinderen na.

TGO

De politie startte direct nadat de man was gevonden een onderzoek naar wat er met het slachtoffer gebeurd was. Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) richt zich op de zaak. Rechercheurs kwamen de twee jonge verdachten al snel op het spoor en hielden ze maandag 11 september allebei aan. Donderdag 14 september zijn de jongens voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld. Zij zitten dus vast.

Verdenking andere geweldsincidenten

De recherche brengt de aangehouden verdachten tevens in verband met meer geweldsincidenten in Amsterdam-Noord de afgelopen periode. Ze zijn allebei ook aangehouden voor twee straatroven op het NDSM-terrein en in de directe omgeving van het terrein, onderzocht wordt of de twee te linken zijn aan andere straatroven.

Diefstal regenboogvlag

Daarnaast kwamen rechercheurs in het onderzoek naar de dood van de man op het NDSM-Plein aanwijzingen op het spoor die wijst op betrokkenheid van de twee bij de diefstal van een regenboogvlag op de Bongerdkade in Amsterdam-Noord. Deze vlag werd in de brand gestoken en in een vuilcontainer gestopt. De jongens worden daarmee verdacht van groepsbelediging, diefstal, vernieling en brandstichting.